Verkeerstoezichthouder VS kijkt naar Tesla: onderzoek losrakende sturen

De auto’s zijn geleverd zonder de bevestigingsbout, waarmee het stuur aan de stuurkolom wordt bevestigd. NHTSA wil nu "de omvang, frequentie en productieprocessen in verband met dit voorval" beoordelen, aldus de toezichthouder. Uiteindelijk zou een terugroepactie kunnen volgen.

Een van de klachten zou NHTSA hebben ontvangen van een Amerikaanse Tesla-eigenaar die de auto vijf dagen eerder had gekocht. Toen hij onderweg was zou het stuur ineens zijn losgekomen. In de klacht beschrijft de gedupeerde dat hij geluk had dat er geen auto achter hem reed.

De Model Y is een belangrijk type voor Tesla. Vorig jaar was het wereldwijd de best verkochte elektrische auto. Onlangs begon de autofabrikant met de productie van de auto in twee nieuwe fabrieken, net buiten Berlijn en in Austin, Texas.

Het is niet de eerste keer dat NHTSA een onderzoek start naar de auto’s van Tesla. Vorige maand riep de elektrische-autofabrikant nog ruim 360.000 voertuigen in de VS terug. Dat gebeurde nadat de toezichthouder had geconcludeerd dat de technologie waardoor Tesla-auto’s zelfstandig kunnen rijden het risico op ongelukken vergrootte.