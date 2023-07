Helft huishoudens betaalt nog - onnodig - meer dan prijsplafond

Dat blijkt uit de Monitor Consumentenmarkt Energie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Wie in 2023 onder het jaarverbruik van 1200 kuub gas en 2900 kilowattuur stroom blijft, betaalt niet meer dan €1,45 per m3 gas en €0,40 per kWh stroom. De rest wordt bijgelegd door de overheid. Boven het jaarverbruik moet wel de marktprijs worden betaald.

Hogere prijzen

Hoewel vrijwel alle energieleveranciers nu contracten aanbieden met prijzen onder dit plafond, waarbij het dus niet uitmaakt hoeveel je verbruikt, heeft 49% van de huishoudens nog een contract met een hogere prijs voor stroom, en zelfs 59% met een hogere prijs voor gas. Energieleveranciers krijgen hier dus geld van de overheid, terwijl dat niet nodig is.

Zeker sinds 1 juni, toen overstappen van energieleverancier ingewikkelder is gemaakt, zijn er weer voordelige vaste contracten af te sluiten. Voor één jaar vast, twee of zelfs voor drie. Ook kun je als consument kiezen voor dynamische contracten, waarbij de gasprijs dagelijks en de stroomprijs per uur kan verschillen, en soms zelfs negatief is.

De ACM meldt ook dat vier leveranciers, DVEP, Qwint, TotalEnergies en Shell, de consumentenmarkt voor gas en stroom willen verlaten. Zij kunnen hun klanten aansporen over te stappen, of met andere leveranciers afspraken maken dat hun klanten dezelfde voorwaarden houden.