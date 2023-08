Vrouw moet bijna halve ton terugbetalen, maar wint strijd om bijstand

Amsterdam - Bijstand ontvangen en ondertussen snabbelen in het buitenland? Dat mag niet. Een vrouw die jarenlang een uitkering ontving en ondertussen bijverdiende in Engeland, werd veroordeeld tot het terugbetalen van bijna €44.000. Maar in hoger beroep oordeelt de rechtbank in Amsterdam nu dat er te weinig bewijs is. De vrouw is vrijgesproken.

Vrouw krijgt vrijspraak in hoger beroep. Ⓒ Getty Images