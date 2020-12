James Bond moet bioscopen redden in 2021

Vooral in de VS, de grootste markt voor bioscoopzalen en theaters, deed de coronacrisis veel pijn. Het aantal bezoekers in 2020 met 80% gedaald in vergelijking met een jaar eerder.

Met de komst van coronavaccins is er weer optimisme dat in het nieuwe jaar de bioscoopzalen weer open kunnen gaan. Bij grote publiekstrekkers in 2021 staat de nieuwe film van James Bond ‘No Time to Die’ hoog aangeschreven om veel bezoekers te trekken. Tevens de laatste rol van acteur Daniel Craig in de huid van 007.

’Black Window’

Andere potentiële kaskrakers die in 2021 verschijnen zijn nieuwe films afkomstig van Paramount en van Marvel Studio’s. Zo staat onder meer ‘Black Window’ op de rol, een superheldenfilm.

Bioscopen krijgen steeds meer concurrentie van streamingdiensten. Vooral Netflix en Disney+ zijn in coronatijd hard gegroeid als gevolg van de lockdowns.

Recent moest de grootste bioscoopketen ter wereld, AMC Entertainment, nog snel voor $750 miljoen aan geld ophalen om te kunnen voortbestaan. AMC heeft wereldwijd circa 1000 bioscopen en is goed voor meer dan 11.000 bioscoopschermen wereldwijd