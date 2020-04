Onterecht ontslag: laatkomer krijgt bijna €10.000

Een beveiliger van de Primark had niet zomaar op straat mogen worden gezet toen hij te laat kwam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Anderhalf uur te laat komen op je werk is niet netjes, proberen dat te verhullen al helemaal niet. Maar het is niet genoeg voor ontslag op staande voet, heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch bepaald.