Apple en Microsoft helpen Wall Street aan winst

De Dow Jones-index steeg door naar 0,7% stijging. De S&P 500 dikte met 0,7% aan, de Nasdaq won 1,1%. Apple steeg 1,3%, Microsoft 1,4%.

Een ander beeld dan dinsdagavond, De Dow-Jonesindex eidigde toen 1,5% lager op 25.890,18 punten. Ook technologiebeurs Nasdaq leverde toen in, 0,9% in op 10.343,89 punten.

Beleggers op Wall Street werden woensdag wat voorzichtiger nadat het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen naar meer dan 3 miljoen.

Autoriteiten in sommige staten zijn de versoepeling van de lockdownmaatregelen aan het terugdraaien tegen verdere verspreiding van het virus. Mogelijk komen bedrijven die gevoelig zijn voor de beperkende maatregelen tegen het virus onder druk te staan zoals cruisebedrijven, luchtvaartmaatschappijen en hotelketens.

Olieprijs wint

Olieprijzen koersen licht hoger, WTI staat op $40,60 per vat, in afwachting van het nieuwste Amerikaans rapport van de U.S. Energy Information Administration over de voorraden. Een sectoroverzicht van het American Petroleum Institute van dinsdag toonde juist een toename van olievoorraden.

Bij de fondsen ging Levi Strauss 7% lager. Het bevestigde dinsdag nabeurs een forse omzetdaling over het tweede kwartaal, naast een verandering in modetrends tijdens de lockdowns.

Verzekeraars kwamen weer in beeld. Allstate (-2,4%) wil branchegenoot National General Holdings (+63%) overnemen voor $4 miljard. Daarnaast maakte de beursgenoteerde investeringsmaatschappij KKR bekend het niet-beursgenoteerde verzekeringsconcern Global Atlantic Financial Group over te nemen. Daarmee is waarschijnlijk meer dan $4 miljard gemoeid.

Apple (+1,3%) kreeg een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, van $380 naar $400.

Nikoloa, de elektrische truckbouwer, won 7% nadat JPMorgan een adviesverhoging gaf vanwege de potentiële omzetgroei.

Biogen (+6%) steeg nadat het zijn middel aducanumab voor behandeling van Alzheimer naar een volgend teststadium en aanvraagstatus bracht. Machinebouwer Caterpillar werd ingekocht, Bank of America werd positiever over het concern.

Het aandeel van creditcardbedrijf Mastercard bleef vlak. Analisten vrezen, na de topprestatie, dat er onvoldoende groei is met de naderende tegenwind.

