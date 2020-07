Wall Street wint, Apple bereikt record

De Dow Jones-index sloot 177 punten hoger, goed voor 0,7% winst. De S&P 500 dikte met 0,8% aan, de Nasdaq eindigde de handel met 1,2% winst.

Beleggers op Wall Street werden woensdag wat voorzichtiger nadat het aantal besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen naar meer dan 3 miljoen.

Autoriteiten in sommige staten zijn de versoepeling van de lockdownmaatregelen aan het terugdraaien tegen verdere verspreiding van het virus. Mogelijk komen bedrijven die gevoelig zijn voor de beperkende maatregelen tegen het virus onder druk te staan zoals cruisebedrijven, luchtvaartmaatschappijen en hotelketens.

Olieprijs wint

Olieprijzen koersen licht hoger, WTI staat op $40,60 per vat, in afwachting van het nieuwste Amerikaans rapport van de U.S. Energy Information Administration over de voorraden. Een sectoroverzicht van het American Petroleum Institute van dinsdag toonde juist een toename van olievoorraden.

Apple ging 2,3% omhoog en boekte daarmee een beursrecord. De iPhone-maker kreeg een adviesverhoging.

Levi Strauss speelde bijna 10 procent aan beurswaarde kwijt. De jeansmaker schrapt circa zevenhonderd banen, ongeveer 15 procent van het personeelsbestand. Met de ingreep wil de onderneming kosten besparen om de weg omhoog terug te vinden van de coronacrisis. In het afgelopen kwartaal werden de resultaten hard geraakt door de virusuitbraak omdat winkels werden gesloten.

Verder was er aandacht voor vliegtuigmaker Boeing (min 1,4 procent). De vliegtuigmaker heeft 90 procent van de rechtszaken geschikt die door familieleden van slachtoffers van de vliegtuigcrash met een Boeing 737 MAX van de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air waren aangespannen. Boeing is ook aangeklaagd door families van slachtoffers van een vliegtuig van Ethiopian Airlines dat in maart 2019 neerstortte.

United Airlines verloor 2,9 procent. Bij de luchtvaartmaatschappij dreigen in de VS 36.000 banen te verdwijnen als na september de Amerikaanse overheid stopt met loonsubsidies. Dat komt neer op 45 procent van het personeelsbestand.

Sectorgenoten als American Airlines (min 3 procent) en Delta Air Lines (min 2,5 procent) kondigden eerder ook aan op ingrepen te zinspelen.

Verder is er overnamenieuws in de verzekeringsbranche. Zo kondigde verzekeraar Allstate (min 4,9 procent) aan zijn branchegenoot National General Holdings (plus 65 procent) over te nemen voor 4 miljard dollar.

Daarnaast maakte de beursgenoteerde investeringsmaatschappij KKR (plus 8 procent) bekend het niet-beursgenoteerde verzekeringsconcern Global Atlantic Financial Group over te nemen. Daarmee is waarschijnlijk meer dan 4 miljard dollar gemoeid.

