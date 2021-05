Golf faillissementen blijft uit, horeca stopt wel

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). „We zien ondanks de coronacrisis nog geen enorme toename van faillissementen, dat verbaast ons ook”, zegt CBS-econoom Marjolijn Jaarsma. „Wellicht omdat er vorig jaar al vrij veel bedrijven omvielen, of vanwege de steunmaatregelen.”

Eenmansaak

Van het aantal bedrijven dat werd opgeheven, bestond 85% uit één persoon. Het aandeel bedrijven met personeel dat werd opgeheven was daarmee wel iets hoger dan vorig jaar.

De crisis weerhoudt Nederlanders er overigens niet van om te starten met ondernemen: in het eerste kwartaal van 2021 werden zo’n 57.000 nieuwe bedrijven opgericht. Liefst 92% daarvan is een eenmanszaak.

Adviesbureaus

De branche waarin de meeste bedrijven werden opgeheven, is organisatie- en adviesbureaus. Ook webwinkels in kleding en modeartikelen werden relatief veel opgeheven. Daarnaast zijn er vrij veel cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen en dergelijke die de stekker eruit moesten trekken, al waren dat er in het eerste kwartaal van 2020 nog meer. In dat kwartaal, waarin de coronacrisis begon, gingen ook veel restaurants op de fles.

Veel startende ondernemers zien brood in een webshop. De hele top vijf van branches waarin in de eerste drie maanden van 2021 bedrijven werden opgericht, bestaat uit online winkels. Er kwamen er in drie maanden maar liefst 1050 bij. Volgens het CBS is de webwinkelbranche er één met veel dynamiek: er worden veel bedrijven opgericht, maar ook weer opgeheven.