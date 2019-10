Stekkerauto verkoopt vooral in rijke landen

Twaalf van de 27 EU-landen stimuleert de aankoop van stekkerauto’s en auto’s op waterstof of aardgas. Ⓒ ANP

Amsterdam - De populariteit van alternatieve aandrijvingen van auto’s, zoals elektrisch, waterstof of aardgas, verschilt in Europa sterk per regio en rijkdom van het land, maar het aandeel is in de hele breedte klein. Als Europese landen oprecht streven naar een emissieloos wagenpark, dan zullen zij de verkopen over de hele Europese Unie nog extra moeten stimuleren.