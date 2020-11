Column: bittere nasmaak voor suikerhandelaren

De suikerprijs gaat richting records, en dan is het oppassen. Ⓒ ANP/HH

De vooruitzichten voor de suikermarkt waren begin dit jaar solide. Voor het seizoen 2019-2020 werd nog uitgegaan van een mondiaal tekort. Ook in het seizoen 2020-2021 zou het tekort aanhouden. Er was enig optimisme onder beleggers te bespeuren en de prijs steeg. Corona heeft dat beeld – zoals in zoveel grondstofmarkten – compleet veranderd. Het brengt een bittere nasmaak voor de doorgaans zo zoete suikermarkt.