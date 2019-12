Just Eat blijft achter deal Takeaway staan

Prosus en Takeaway zijn al tijden verwikkeld in een overnamestrijd om Just Eat. Prosus verhoogde maandag zijn bod naar 740 pence per aandeel waarmee aan Just Eat een prijskaartje van 5,1 miljard pond (6,1 miljard euro) werd gehangen. Het bod van Takeaway behelst een fusie via een aandelendeal.

Het bestuur van Just Eat schaarde zich eerder unaniem achter het fusievoorstel van het Nederlandse Takeaway, dat mikt op steun van 75 procent van de aandeelhouders. Als de fusiedeal doorgaat, wordt Just Eat Takeaway.com gevestigd in Amsterdam, maar neemt het de notering van Just Eat aan de beurs in Londen over. De notering van Takeaway in Amsterdam wordt opgezegd.

