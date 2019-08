Argentinië kondigt crisismaatregelen aan

„Ik weet dat veel gezinnen zoveel hebben bezuinigd dat ze niet meer weten waar ze moeten bezuinigen”, zei Macri op de Argentijnse televisie. In zijn pakket aan maatregelen staat ook een plan voor de benzineprijzen. Die wil Macri voor een periode van negentig dagen bevriezen, zodat tanken niet nog duurder wordt. Argentinië gaat door een recessie en kampt met een torenhoge inflatie.

De afgelopen dagen is de situatie alleen maar erger geworden. De waarde van de peso is flink onderuit gegaan nadat Macri een zware nederlaag leed bij een onofficiële voorronde voor de presidentenverkiezingen. De overwinning van concurrent Alberto Fernández jaagde beleggers schrik aan. Fernández is kandidaat van de links-populistische peronisten. Volgens economen is het door deze ontwikkelingen twijfelachtiger geworden of het land zijn schulden nog wel kan afbetalen.