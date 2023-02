Beursblog: beperkt herstel op Wall Street; instappen bij Tesla

Inflatiecijfer hangt als wolk boven beurs. Ⓒ Getty Images AEX 756.99 1.42 %

Amsterdam - Wall Street laat maandag uiteindelijk overwegend beperkt herstel zien. Beleggers in de VS zien er brood in om bij elektrische autofabrikant Tesla in te stappen.