Ondernemersvraag: wat verandert er per 1 juli 2022?

Premium Financieel

Uber gaat ook in gevecht met minister: ’Doen alles om onder cao uit te komen’

Taxibedrijf Uber was al verwikkeld in een juridische gevecht met vakbond FNV en de werkgevers in de branche. Maar maandag daagde het Amerikaanse concern ook de Nederlandse Staat voor de rechter. Het bedrijf wil via een kort geding voorkomen dat de cao voor de taxibranche algemeen verbindend wordt ve...