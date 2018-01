Italië geeft strijd om EU-bureau dat Amsterdam kreeg niet op

Maquette in het informatiecentrum Zuidas van het kantoor van het Europees Geneesmiddelen Agentschap. De nieuwbouw van het geneesmiddelenbureau is waarschijnlijk pas in november 2019 klaar. Ⓒ ANP

ROME - Italië gaat de Europese autoriteiten vragen of het besluit over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam kan worden herzien. Een Italiaanse regeringsbron zei tegen persbureau Reuters dat Italië nog durft te hopen op de komst van het EMA naar Milaan, nu zorgen zijn geuit over de beschikbare werkruimte in Amsterdam Sloterdijk.