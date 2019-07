'Bayer praat met Elanco Animal Health'

De diergezondheidstak van Bayer zou wel eens tot 8 miljard euro kunnen opleveren. Bayer verkoopt veterinaire producten voor zowel huisdieren als vee. Het onderdeel heeft naar verluidt al interesse getrokken van partijen als KKR, CVC Capital Partners, Advent International, Blackstone Group, EQT Partners en Permira.

"Bayer ligt op schema met zijn plannen om de dierengezondheidssector te verlaten", laat het concern in een verklaring weten. "Na een strategische beoordeling van exitopties, ligt de nadruk primair op een verkoop. Bayer blijft echter ook alle waardemaximaliserende opties overwegen."

Bayer staat de laatste tijd onder grote druk in verband met het omstreden onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Er lopen talloze rechtszaken van mensen die zeggen hiervan kanker te hebben gekregen. Roundup kwam via de overname van eigenaar Monsanto in de schoot van Bayer, dat hierdoor ook de bijbehorende miljardenclaims voor de kiezen krijgt.