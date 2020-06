Topman Wirecard weg na mogelijke miljardenfraude

Markus Braun, de belaagde topman van Wirecard. Ⓒ FOTO REUTERS

De topman van de Duitse betalingsverwerker Wirecard, Markus Braun, is vrijdagmiddag opgestapt. Het concern meldde ’s ochtends dat fraude ’van aanzienlijke omvang’ niet is uit te sluiten, nadat een gat van €1,9 miljard in zijn boekhouding opdook.