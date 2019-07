'Wall Street verwerkt cijfers en ECB'

De monetaire ontwikkeling in Europa is belangrijk onder meer omdat die de toon voor de Federal Reserve kan zetten, die volgende week bijeenkomt voor een rentebesluit. De kans is aanzienlijk dat de Amerikaanse centrale bank voor het eerst in jaren de rente verlaagt. Dat zou nodig zijn om de Amerikaanse economie een steuntje in de rug te geven nu die een vertraging lijkt in te zetten.

Ook de handelsspanningen verliezen beleggers niet uit het oog. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin reist volgende week af naar China voor nieuw handelsoverleg. Na de gespreksronde in China gaan onderhandelaars van beide landen in Washington om tafel. De laatste tijd is er al op hoog niveau telefonisch handelsoverleg gevoerd tussen de partijen.

Facebook

Tesla krijgt klappen in de voorbeurshandel. De maker van elektrische auto's neemt wederom onverwacht afscheid van een van zijn roergangers. Mede-oprichter en technologiedirecteur Jeffrey Straubel vertrekt na een carrière van vijftien jaar bij Tesla. Daarnaast meldde het concern dat er in het tweede kwartaal een verlies in de boeken gaat ondanks dat er een record aan voertuigen van de band is gerold.

Facebook weet ook de aandacht op zich gericht. Het sociale mediabedrijf verdiende afgelopen kwartaal flink meer met advertenties en zag het aantal gebruikers van zijn diensten oplopen. De winst viel wel de helft lager uit in verband met de miljardenschikking met de Amerikaanse marktwaakhond FTC.

PayPal

Verder kwamen onder meer automaker Ford Motor en betalingsverwerker PayPal met een update over het afgelopen kwartaal. Ford verloor marktaandeel in alle regio's op één na en zag zijn winst fors teruglopen vanwege reorganisatiekosten. De omzet bleef vlak. PayPal stelde zijn omzetverwachting voor dit jaar neerwaarts bij.

Techbeurs Nasdaq en de S&P 500 bereikten woensdag nieuwe recordstanden. De brede S&P 500 won 0,5 procent tot 3019,56 punten en en techbeurs Nasdaq klom 0,9 procent tot 8321,50 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 27.269,97 punten.