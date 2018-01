’Omschakeling naar gas te duur zonder steun’

Vooral huishoudens in kleine gemeenten, waar relatief meer mensen een laag inkomen hebben en geen alternatief is voor aardgasverwarming, kunnen de kosten van de overstap niet dragen, waarschuwt Milieudefensie op basis van een rapport van onderzoeksbureau Ecorys.

„Huiseigenaren kunnen zich niet altijd een warmtepomp of een goed geïsoleerd huis veroorloven, zelfs als ze dat graag zouden willen. Mensen met minder geld kunnen daardoor in de problemen raken. Dat vinden wij niet eerlijk”, stelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat in elk geval tienduizenden nieuwbouwwoningen per jaar geen gasaansluiting meer zullen hebben. Op termijn moeten ook jaarlijks 200.000 bestaande huizen van het aardgasnet worden losgekoppeld. Die omslag naar een ’gasloze samenleving’ komt zonder overheidssteun niet van de grond, stelt de belangenclub vast.

Het geld voor de huishoudens moet wat Milieudefensie betreft van het bedrijfsleven komen. „Grote vervuilende bedrijven betalen nu nog nauwelijks mee aan het klimaatbeleid, terwijl ze wél het meeste broeikasgas uitstoten. Duurzame subsidies kunnen eerlijker verdeeld worden: die komen nu vooral terecht bij hogere inkomens.”