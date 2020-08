Jaguar Land Rover: 4000 mensen ontslagen, ceo miljoen erbij

Dat bericht de Britse krant The Times. Speth kreeg er in het afgelopen jaar dus ruim een miljoen pond bij. De afgelopen vier jaar kreeg hij aan salaris, bonus en aandelen zo’n £18 miljoen.

De details kwamen naar boven toen onderhandelingen tussen Jaguar Land Rover, Tata Steel en de Britse overheid stukliepen. Er was even sprake van dat de Britse staat een deel van het bedrijf zou overnemen, net zoals tijdens de kredietcrisis met banken is gebeurd.

In het eerste halfjaar van 2020 verloor JLR bijna een miljard pond. Niet alleen de coronacrisis speelt de automaker parten: het ging al veel langer slecht met het bedrijf door onder andere de Brexit, de handelsoorlog tussen China en de VS en een teruglopende vraag naar diesels in Europa.

Vertrek

De 65-jarige Duitser Speth zwaait volgende maand af als topman. Hij verlaat het autobedrijf dan niet helemaal: hij zal aanblijven als niet-uitvoerend vicevoorzitter van de onderneming. Ook houdt hij zijn positie als bestuurder van staalbedrijf Tata.

Thierry Balloré, ex-topman bij Renault, zal Speth opvolgen bij Jaguar Land Rover, het bedrijf dat in handen is van de Indiase automaker Tata Motors.