Beursbaas vergelijkt bitcoin met Pokémonkaart

De bitcoin is als een Pokémonkaart en heeft niets te maken met de 'echte' economie. Dat heeft topman Stéphane Boujnah van beursuitbater Euronext gezegd in een interview met Bloomberg Television. De exploitant van de handelsvloeren in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs is dan ook niet van plan met een eigen marktplatform voor de bitcoin te komen.