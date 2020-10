Thuiswerker blijkt fanatieke roker

Een thuiswerker steekt sneller een sigaret op. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - De coronapandemie is goed nieuws voor tabaksfabrikanten. Door thuiswerken hebben meer mensen mogelijkheden om te roken, ziet de Britse tabaksfabrikant Imperial Brands, bekend van Gauloises en West-sigarette. Ook houden consumenten geld over, dat ze volgens de fabrikant aan sigaretten besteden in plaats van aan reizen of vakanties.