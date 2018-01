Woekerpolis: consument moet Reaal terugbetalen

Het woekerpolisdossier gaat tot nu toe vooral over spaar- beleggingsverzekeringen met onduidelijke en veel te hoge kosten, die door verzekeraars aan consumenten moeten worden terugbetaald. Ook een consument die al in 1998 een handtekening onder een beleggingsverzekering zette, had daar recht op, bepaalde de Geschillencommissie van het Kifid in maart vorig jaar.

Ten onrechte, zegt de Commissie van Beroep nu. Want in 1998 waren de regels voor de offertes van beleggingsverzekeringen, en voor het vermelden van de kosten, nog helemaal niet zo duidelijk. Verzekeraar Reaal heeft dus niets fout gedaan door de kosten niet te vermelden.

Uit de uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep wordt niet duidelijk hoe hoog het bedrag is, maar de beleggingsverzekering had alleen al een premie van meer dan 86.000 gulden en een voorgespiegelde uitkering van 200.000 gulden.

Reaal heeft het geld van de consument overigens niet zomaar binnen. De Commissie van Beroep kan alleen een bindend advies opleggen, maar de terugbetaling niet afdwingen.