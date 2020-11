Unibail: nieuwe coronamaatregelen kunnen herstel beïnvloeden

URW zag het in het derde kwartaal wel beter gaan, omdat in veel landen de coronarestricties werden verlicht. De bezoekersaantallen in de centra namen toe en ook de huurders verkochten meer. Maar de opleving van het virus zorgt voor nieuwe onzekerheid, aldus de onderneming. In september begon het herstel wat in te zakken.

URW benadrukt dat het zogeheten RESET-plan, waarbij het miljarden bij aandeelhouders op wil halen, noodzakelijk is om de risico's voor het bedrijf te beperken. Op 10 november wordt daarover gestemd, maar een groep aandeelhouders is tegenstander van de plannen.

Nettoresultaat

In de afgelopen 9 maanden zag URW het terugkerende nettoresultaat uitkomen op 945 miljoen euro. Dat is bijna 30 procent minder dan een jaar eerder. De netto huurinkomsten bedroegen iets meer dan 1,5 miljard euro, ruim 17 procent minder dan een jaar terug.

Voor het hele jaar rekent URW momenteel op een terugkerende nettowinst van ongeveer 1 miljard euro en de aangepaste terugkerende winst per aandeel (areps) in een bandbreedte van 7,20 euro tot 7,80 euro.