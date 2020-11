Winkelreus Unibail vreest effect van nieuwe lockdowns

Unibail heeft wereldwijd bijna 90 winkelcentra, waarvan 4 in Nederland. In de afgelopen 9 maanden zag Unibail het nettoresultaat uitkomen op € 945 miljoen. Dat is bijna 30% minder dan een jaar eerder. Er kwam 17% minder huur binnen, doordat winkeliers in financiële problemen raakten als gevolg van de coronacrisis. Vooral in Groot-Brittannië ging het rampzalig, met een daling van de huurinkomsten met 32%.

"Zorgwekkende situatie bij Unibail"

Dit vindt DFT-verslaggever Pieter van Erven Dorens:

„Hoe zorgwekkend de situatie is bij Unibail, vernamen beleggers al in september toen het concern een overlevingsplan afkondigde (€4 miljard aan vastgoed weg, aandelenemissie van €3,5 miljard). De vraag is of dat genoeg zal zijn, nu er een tweede coronagolf is gekomen. Inmiddels is wel een klein begin gemaakt met de herwaardering van het bezit, zo blijkt. Het vastgoed is door taxateurs met -7.6% afgewaardeerd tot €58 miljard. Daar zit nog de hoop van een snel herstel van de winkelsector in. Beleggers zijn minder optimistisch. De beurswaarde van Unibail is in een jaar met driekwart geduikeld naar minder dan €5 miljard.”

Unibail zag het in het derde kwartaal wel beter gaan, omdat in veel landen de coronarestricties werden verlicht. De bezoekersaantallen in de centra namen toe en ook de huurders verkochten meer. Maar de opleving van het virus zorgt voor nieuwe onzekerheid, aldus de onderneming. In september begon het herstel al wat in te zakken.

Het winkelconcern benadrukt dat het zogeheten RESET-plan, waarbij het miljarden bij aandeelhouders op wil halen, noodzakelijk is om de risico's voor het bedrijf te beperken. Op 10 november wordt daarover gestemd, maar een groep aandeelhouders is tegenstander van de plannen.

Voor het hele jaar rekent URW momenteel op een terugkerende nettowinst van ongeveer €1 miljard euro en de aangepaste terugkerende winst per aandeel (areps) in een bandbreedte van €7,20 euro tot €7,80.