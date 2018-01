Hoger pensioen in verschiet voor meer ouderen

Ⓒ Jan van Eijndhoven

Meer ouderen kunnen dit jaar een bescheiden verhoging van hun pensioen tegemoet zien. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is het aantal fondsen dat gedeeltelijk mag indexeren in 2017 gestegen. Het beeld is wel erg verdeeld: bij een kwart van alle fondsen voldoet de financiële positie nog niet aan het minimaal vereiste niveau.