Ex-topman Appeldoorn (Wegener) overleden

Appeldoorn leidde Wegener tussen 1984 en 1996. Hij slaagde er in die periode in om de omzet van de krantenuitgever uit Apeldoorn bijna te laten verviervoudigen, mede dankzij overnames. Appeldoorn liet Wegener in 1996 fuseren met muziekuitgever Arcade.

Onder zijn opvolger Jan Houwert werd Wegener in 2008 overgenomen door de Britse investeerder Mecom. Het mediaconcern kwam uiteindelijk in 2015 in handen van De Persgroep.