Dit bedrijf is blij dat het personeel vaker weg is

Het it-bedrijf heeft in 2016 de regel ingevoerd dat werknemers zo vaak en zo lang op vakantie mogen als ze willen, mits het werk maar af komt. In het eerste jaar van die onbeperkte verlofregeling gingen werknemers nog geen twintig dagen op vakantie, in 2017 waren het er bijna 25: een volle week langer.

Bynders people & talent director, Kristel Moedt, is „heel blij met deze resultaten. Er is van buitenaf veel scepsis over het effect van dit soort regelingen. Mensen zouden juist minder vrij nemen, en dan heb je een averechts effect. Wij laten zien dat het ook goed kan uitpakken: we zitten in Boston gemiddeld op bijna 21 vrije dagen per persoon. Dat is ongekend, mensen komen daar vaak niet verder dan tien vrije dagen per jaar.”

Bynder heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Amsterdam, en zit in Nederland ook nog in Rotterdam. Het verschil tussen de hoofd- en de havenstad is opzienbarend: Amsterdamse werknemers van Bynder zijn gemiddeld 27 dagen per jaar de hort op, in Rotterdam houden ze het bij ruim 21 vakantiedagen.