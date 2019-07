Nieuwe directeur Manpower Nederland

Het bestuur van Manpower onderstreept de ervaring van Bos in de branche. In haar eerdere rol bij Manpower was ze tijdelijk verantwoordelijk voor Marketing & Communicatie. "Ik heb al kennis kunnen maken met een deel van Manpower en ik kijk er naar uit om ook de rest van de organisatie te ontmoeten. Ik heb echt heel veel zin in de samenwerking en in deze nieuwe uitdaging", aldus Bos.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik