ABN Amro lag in 2017 bijna hele week plat

Dat staat in het jaarverslag van Allestoringen.nl, een website die bijhoudt wanneer websites en (online) diensten plat liggen. Het nieuws dat ABN Amro online vaak in de problemen is, komt na een rampweekend voor de websites van banken. Door een zware DDoS-aanval raakten de servers van zowel ABN als ING als Rabobank overbelast, en konden klanten dit weekend en maandag urenlang niet internetbankieren of met iDeal betalen.

Alleen al in de maand januari heeft de website van ABN Amro 54 uur met problemen gekampt, meer dan een derde dus van de totale storingslast in 2017.

De website van de nummer twee in het ’storingskampioenschap’, Rabobank, lag er vorig jaar in totaal slechts 51 uur en veertig minuten uit, iets meer dus dan twee dagen. Op drie staat ING met 43 uur en 45 storingsminuten. SNS-klanten konden de website van hun bank in totaal elf uur niet bereiken.