Wall Street fors lager door virusvrees

In de eerste handelsminuten stond de Dow Jones-index 3,3% lager. Technologiebeurs Nasdaq kelderde 3,9%. De breder samengestelde S&P 500-index viel 3%.

Luchtvaartaandelen maken duikvlucht

Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines (-7,3%), Southwest Airlines (-3,7%), Delta Air Lines (-5,5%) en United Airlines (-4,5%) gingen in de uitverkoop. De verspreiding van het coronavirus is slecht nieuws voor het toerisme. Als meer landen getroffen worden door de uitbraak, kan dat het vliegverkeer verder in de weg zitten.

Apple

Ook techreus Apple (-4,9%) begon met flink verlies aan de nieuwe handelsweek. Nieuwe data wijst uit dat de verkoop van iPhones in China in de maand januari met een derde is ingezakt. Apple gaf vorige week al een omzetwaarschuwing. In het kielzog van Apple deden ook toeleveranciers als AMD (-8,6%), Micron Technology (-4,6%) en Nvidia (-4,6%) vandaag een stevige stap terug.

Gilead

Farmaceut Gilead Sciences (+4,7%) was juist een witte raaf in New York. De partner van het Nederlands-Belgische Galapagos was in trek nadat de WHO zich positief uitliet over een medicijn van het Amerikaanse concern tegen het coronavirus.