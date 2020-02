’Wall Street opent fors lager door virusvrees’

In Noord-Italië sloot de regering vanwege het snel oplopend aantal besmettingen en doden een aantal dorpen van de buitenwereld af. Ook in Milaan zijn de straten leeg en werken veel mensen vanuit huis. De getroffen regio’s, Lombardije en Veneto zijn goed voor circa een derde van de Italiaanse economie. Het dodental in China door het Wuhan-virus steeg verder fors.

De verspreiding van de epidemie naar Italië, de op twee na grootste economie in de eurozone, is een verdere tegenvaller. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat het coronavirus de groei van de mondiale economie met 0,1 procentpunt aantast.

Luchtvaartaandelen

Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Airlines lijken in de uitverkoop te gaan. De verspreiding van het coronavirus is onder meer slecht nieuws voor het toerisme. Als meer landen getroffen worden door de uitbraak, kan dat het vliegverkeer verder in de weg zitten.

Apple

Verder lijkt techreus Apple met verlies aan de sessie te beginnen. Nieuwe data wijst uit dat de verkoop van iPhones in China in de maand januari met een derde is ingezakt. In het kielzog lijken toeleveranciers van Apple als AMD, Micron Tennology en Nvidia een stap terug te moeten doen.

Gilead

Farmaceut Gilead Sciences, die bemoedigende testresultaten behaalde met een middel tegen het virus bij apen, stond voorbeurs op winst.

Ook financiële fondsen stonden voorbeurs in het rood door de de vrees dat de verspreiding van het Wuhan-virus rendementen op de financiële markten hard zal raken. De rente op de Amerikaanse staatsobligaties zakte maandag flink. Dat zette bankaandelen onder druk, die in hun inkomsten deels afhankelijk zijn van de rente. Wells Fargo bereikte daarnaast een miljardenschikking in een fraudezaak met spookrekeningen.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag 0,8 procent lager op 28.992,41 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,1 procent en stond op 3337,75 punten. Techbeurs Nasdaq ging 1,8 procent omlaag tot 9576,59 punten.

