Ouderen en jongeren de klos bij ingreep eigen woning

Steeds minder werkende armen ondanks impact coronacrisis

Ondanks de coronacrisis is armoede in Nederland in 2020 afgenomen. Nog iets meer dan 900.000 mensen zijn officieel arm: hun inkomen valt onder de lage-inkomensgrens. De meesten van hen hebben een bijstandsuitkering, maar er zijn ook een kleine 150.000 werkende armen.