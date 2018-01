Aantal schuldenaren daalt tot onder de 700.000

Daarmee telt Nederland het laagste percentage kredietnemers met een betalingsachterstand sinds 2012, toen het BKR begon met het bijhouden van betalingsachterstanden. De absolute piek lag op 1 juli 2015, toen er bijna 778.000 mensen een achterstand op hun krediet hadden.

Steeds meer mensen staan in de database van het BKR: 10,4 miljoen, bijna twee miljoen meer dan in 2012. Nederlanders zijn in de tussenliggende jaren meer gaan lenen, maar het BKR is met name veel meer gaan registreren. Zo krijgen consumenten die een ’gratis’ mobiele telefoon bij hun abonnement krijgen ook een registratie, als die telefoon in werkelijkheid meer dan 250 euro waard is. Ook private-leasecontracten hebben tegenwoordig de aandacht van het BKR.