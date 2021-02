Kwartaalomzet Twitter fladdert fors hoger

Topman Jack Dorsey van Twitter troefde daarmee de verwachtingen van analisten op Wall Street af. De koers zakte nabeurs 4%. Dorsey waarschuwde voor een sterke toename van de kosten met meer dan 25% dit jaar. Dat zit deels in uitbreiding van het personeel met 20% dit jaar.

Het aantal actieve gebruikers per maand, graadmeter voor veel adverteerders, steeg met 27% op jaarbasis tot 192 miljoen mensen in de laatste drie maanden van vorig jaar. De advertentieomvang won 31% aan volume.

Dat was ook het kwartaal waarin Dorsey besloot het account van president Trump te verwijderen, nadat hij had Republikeinen had opgeroepen om naar het Capitool te trekken. Daarbij kwamen uiteindelijk vijf mensen om het leven.

De winst per aandeel steeg in het kwartaal met 80% tot $0,38, waar was gerekend op $0,31. Over het hele jaar won Twitter 19,3% aan omzet, tot $3,7miljard. Dat leidde evenwel tot een nettoverlies van $1,1 miljard.