Equinor, het voormalige Statoil, zag de nettowinst dalen tot 1,3 miljard dollar (1,2 miljard euro). Dat was lager dan verwacht. In dezelfde periode een jaar eerder kwam de winst nog uit op 1,7 miljard dollar. Ook de olieproductie daalde in de afgelopen driemaandsperiode.

