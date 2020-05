Berenberg haalt Shell van kooplijst na dividendingreep

Analisten bij Berenberg hebben het aandeel Shell verlaagd naar houden in reactie op de gerapporteerde halvering van de winst over het eerste kwartaal en de aangekondigde dividendverlaging, de eerste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Shell liet de voorgaande dag voor veel analisten toch wel onverwachts weten om vanwege de moeilijke omstandigheden op de oliemarkt het dividend neerwaarts bij te stellen.

Vooral de duikeling van de olieprijs heeft de winstgevendheid van Shell zwaar onder druk gezet. De prijs van het zwarte goud (Brent) is sinds halverwege februari in een vrije val gekomen van boven de $60 tot zelfs even onder de $20 per vat.