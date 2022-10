Makelaars: prijsverschil zuinige woning sterk opgelopen

De grootste waardevermeerdering is te zien bij een sprong van het minst zuinige label G naar label C. Een woning met label C brengt volgens de NVM op dit moment gemiddeld bijna 12% meer op dan een vergelijkbare woning met een label G. Met de huidige gemiddelde woningprijs kan het dan gaan om €50.000. Vorig jaar was het prijsverschil nog 8%.

„Makelaars merken dat door de oorlog en de energiecrisis het energielabel van een woning steeds belangrijker wordt. De verkoopaantallen van groene woningen lopen minder hard terug, de prijzen dalen minder hard, ze verkopen sneller en er wordt vaker en meer boven de vraagprijs betaald”, aldus de NVM op basis van het onderzoek door zijn ’datadochter’ Brainbay.

Een sprong van label E naar label B laat ook een toename zien in waardeverschil, oplopend naar 10% in het derde kwartaal. De meerwaarde van het groene label C ten opzichte van het allergroenste label A blijft beperkt. Dat staat vergeleken stabiel op 5,5%.

Makelaars signaleren al langer dat slecht geïsoleerde woningen minder in trek zijn, ondanks de vaak fors lagere koopprijs. Dit omdat het tegenwoordig lastig is een aannemer te vinden, terwijl ook de bouwkosten hard zijn opgelopen sinds de Oekraïne-oorlog. Door de explosie van de energieprijzen, wordt ook dat prijsaspect steeds belangrijker.

Voorbeeld

De NVM geeft in zijn analyse een praktijkvoorbeeld, op basis van een vooroorlogse tussenwoning in de gemeente Amersfoort met energielabel E. In dezelfde straat staat een identieke woning met label A, geheel verbouwd met vloer dak-, en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en een hybride warmtepomp. Het waardeverschil bedraagt hier 14,3%, ofwel €75.000.

Het waardeverschil is het grootst in gebieden waar minder vraag naar woningen is. Zo is de meerwaarde van een groen label in Enschede het grootst. Een verbetering van een label G naar een label C zorgt hier voor een waardevermeerdering van +15%. In de stad Utrecht levert eenzelfde labelsprong een waardevermeerdering op van +10%.

Van woningen met een E, F of G label werden in het derde kwartaal 12% tot 18% minder verkocht dan vorig jaar. . Voor de overige labels bleef de verkoopdaling beperkt tot maximaal 10%.

„Het is duidelijk dat kopers het energielabel nadrukkelijker betrekken bij het bied- en koopproces”, aldus Rieks van den Berg, NVM-bestuurslid van de vakgroep Wonen. Dat is ook te zien bij overbiedingen, zegt hij. „Bij woningen met een A t/m C label wordt ongeveer twee derde verkocht boven de vraagprijs. Bij F-woningen was dit 61% en bij woningen met een G label nog maar 56%.”