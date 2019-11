ASML voorziet opleving 3D-geheugenchips

Wennink wees onder meer op het "high-power"-computergebruik, de ontwikkeling van 5G en de verdere opkomst van kunstmatige intelligentie. Dat alles zal op de middellange termijn de vraag naar geheugenchips aanjagen.

Wennink ging ook in op de zogeheten Wet van Moore, die volgens hem nog altijd actueel is. Die 'wet' schrijft voor dat de rekenkracht van computerchips elke twee jaar moet verdubbelen. Dat vergt forse investeringen in betere productiemachines.