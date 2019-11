Consumentenbond: nog steeds veel nepkortingen in webwinkels

Ⓒ ANP

DEN HAAG (ANP) - Een groot aantal webwinkels adverteert nog steeds met verzonnen aanbiedingen. Dat constateert de Consumentenbond op basis van nieuw onderzoek. Met van-voorprijzen suggereren winkels soms flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Dat is prijsmisleiding en in strijd met de wet, waarschuwt de organisatie.