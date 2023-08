Moskou plukt westerse bedrijven kaal bij vertrek

Rusland heeft de exit-eisen gestaag aangescherpt sinds steeds meer westerse bedrijven het land verlieten nadat de Russen in februari 2022 Oekraïne binnenviel. Buitenlandse bedrijven hebben al meer dan $80 miljard verloren op hun Russische activiteiten als gevolg van afschrijvingen en gederfde inkomsten, blijkt uit een analyse van verschillende bedrijfsdata door Reuters.

Bierbrouwer Heineken meldde vrijdag dat het zijn vertrek uit Rusland heeft afgerond en zijn activiteiten daar voor een symbolische euro heeft verkocht aan Arnest Group, een Russische fabrikant van parfums, cosmetica en huishoudelijke producten. De statutair in Nederland gevestigde telecomgroep Veon, het aan de Nasdaq genoteerde technologiebedrijf Yandex en de Italiaanse kredietverstrekker Intese zijn momenteel in onderhandeling over hun vertrek uit Rusland.

Russische ondernemers profiteren

Russische ondernemers profiteren van de uittocht van relatief goedkope westerse bedrijven. En ook zakenpartners van westerse bedrijven zijn spekkoper, aldus Alexey Kupriyanov, directeur Aspring Capital, die in tientallen deals heeft geadviseerd waaronder de verkoop van Veon’s Vimpelcom aan het lokale management van het telecombedrijf voor $2,1 miljard die binnenkort afgerond moet worden.

Moskou eist al 50% korting op alle buitenlandse deals nadat door de Russische overheid aangewezen consultants de bedrijven die willen vertrekken, hebben gewaardeerd. De waardering van de activa zou soms al 20 tot 30% lager liggen dan de werkelijke boekwaarde. Daarnaast komt er bovenop die prijs een bijdrage van minimaal 10% die direct in de Russische staatskas wordt gestort. Verder zou de Russische overheid nog extra kortingen op de deal eisen voordat er uiteindelijk groen licht wordt gegeven.

Onjuiste waardering

Het Russische ministerie van Financiën laat in een reactie op de data van het Britste persbureau weten dat zij niet kan dwingen de verkoopprijzen te verlangen, maar dat waarderingen van activa tijdens het verkoopproces wel kunnen veranderen. „De prijs kan alleen veranderen als de commissie wijst op een onjuiste waardering van de marktwaarde van een buitenlandse bedrijf”, aldus een verklaring.

Het ministerie van Economische en de centrale bank beoordelen ook bedrijven en kunnen een prijscorrectie aanbrengen. Uiteindelijk moet de Russische toezichthouder op buitenlandse investeringen deals goedkeuren van bedrijven uit ’vijandige’ landen die sancties tegen Rusland hebben opgelegd vanwege de militaire invasie in Oekraïne. Banken en energiebedrijven hebben zelfs de goedkeuring van president Poetin zelf nodig.

Nationalisatie

Naast de lage waardering en de hoge kortingen heeft Moskou ook andere barrières opgelegd om vertrek te voorkomen. Zo dreigt er soms zelfs nationalisatie van bepaalde activa, zoals na inbeslagname van de Russische bezittingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg en de Franse yoghurtproducent Danone. Vooral deals boven de $100 miljoen lopen gevaar afgewezen te worden, aldus een fusie- en overnamespecialist tegen Reuters.

Tussen maart 2022 en maart 2023 zijn ongeveer tweehonderd Russische activaverkopen afgerond, blijkt uit cijfers van de Russische centrale bank. Daarvan is had zo’n 20% van de deals een waarde van meer dan $100 miljoen. In haar halfjaarlijkse evaluatie van de financiële stabiliteit zei de centrale bank dat buitenlandse bedrijven die onder druk stonden om Rusland te verlaten, dit onder ’ongunstige’ voorwaarden deden.

„De uittocht van buitenlanders van vorig jaar zet zich voort, hoewel er iets minder deals zijn”, zegt Suren Gortsunyan, partner en medeoprichter van advocatenkantoor Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners (RGD), dat heeft geadviseerd over acht succesvolle deals en nog vijf tot zes goedkeuringen moet aanvragen. „Toenemende regelgevende beperkingen, maken een exit uit Rusland wel moeilijker.”