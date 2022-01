Energiebureau IEA: Rusland schuldig aan hoge Europese gasprijs

Premium Binnenland

Grote prijsverschillen aan de pomp: hier tank je het goedkoopst

Automobilisten kunnen het best hun tank volgooien in het noorden van ons land. De meeste prijsvechters zijn in Groningen, Friesland en Noord-Holland gevestigd, terwijl tanken het duurst is bij stations in de provincies Utrecht en Limburg, bij Schiphol en op de Waddeneilanden.