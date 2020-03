Column: We worden nieuwe eurocrisis ingerommeld

Ⓒ ANP

Financieel experts waarschuwen sinds de vorige crisis voor een nieuwe. Steevast wordt dan naar de almaar oplopende schuldenberg gewezen. Dat kan niet goed gaan. Maar waar komt zo’n volgende crisis vandaan? Wat is de trigger? Daarover zei voormalig DNB-president Nout Wellink een tijdje geleden: „Waar zitten die risico’s? In de schaduwbanken die buiten de regelgeving opereren? In cybersecurity?”