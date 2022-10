Miljonair Sanderink keert terug als topman bij Centric, opvolger stapt op

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend was geraakt met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Kenners zetten bij haar beweringen veel vraagtekens.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook bij zijn bedrijven heerste onrust. Zo vertrok een groot deel van de top van Centric, dat veel IT-projecten verzorgt voor de overheid.

Leiding overnemen

Dat Sanderink als eigenaar toch weer de leiding neemt over Centric, heeft volgens een verklaring te maken met „recente ontwikkelingen binnen Centric.” Dit wordt verder niet uitgelegd.

De laatste tijd was de leiding in handen van niet-uitvoerend bestuurder Louis Luijten. Hij legt zijn functie per direct neer en zal het bedrijf verlaten. Volgens Centric gebeurt dit „in goede harmonie.” Ook een andere niet-uitvoerend bestuurder vertrekt. Sanderink wil zich komende tijd richten op het aanstellen van een nieuwe board en nieuwe strategie voor zijn bedrijf.