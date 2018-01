Tv-kok Ramsay dol op Nederlandse keuken

Volgens Ramsay is dat niet altijd het geval geweest. De Nederlandse keuken had een slechte reputatie, maar daar is volgens hem geen enkele reden meer voor. Hij benadrukt dat de Britse keuken een soortgelijke positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Jonnie Boer

Ramsay prijst vooral 3-sterren chef Jonnie Boer van restaurant De Librije uit Zwolle. „Een fantastische chefkok.”

De Brit vindt wel dat Nederlandse koks één nadeel hebben. „Ze roken te veel”, zegt hij met een lach.