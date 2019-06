Eurocommercial gaat eigen aandelen inkopen

Doel van het programma is volgens de onderneming rendement voor aandeelhouders genereren. Het geld dat voor de inkoop van de aandelen nodig is, haalt Eurocommercial uit eigen middelen.

Eurocommercial kondigde eveneens aan over te stappen naar halfjaarlijkse dividenduitkeringen. Nu nog keert het eenmaal per jaar een deel van de winst aan aandeelhouders uit. In de nieuwe structuur krijgen aandeelhouders vanaf boekjaar 2019/2020 een interim-dividend in april en een slotdividend in november uitgekeerd.