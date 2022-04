Twitter akkoord met overname door Tesla-baas Elon Musk

De huidige aandeelhouders krijgen 54,20 dollar per aandeel voor hun stukken. Dat is evenveel als het voorstel dat Musk eerder deze maand al aankondigde. Toen ontbrak de instemming van Twitter zelf alleen nog. De directie van het bedrijf wilde het ongevraagde bod eerst zorgvuldig bestuderen. Om tijd te rekken werd zelfs een soort beschermingsconstructie opgetuigd.

Musk gaf eerder aan zelf ook te twijfelen of zijn overnamepoging wel zou slagen. Later werd duidelijk dat de zakenman, die voor zijn overnamebod al ruim 9 procent van Twitter in handen had, al andere investeerders was gaan polsen om mee te doen met zijn plannen. Uiteindelijk lukte het Musk alsnog om de unanieme goedkeuring te krijgen van het bestuur van Twitter.

Toezichthouders zullen komende tijd waarschijnlijk nog wel naar de deal gaan kijken. Het is de bedoeling dat de overname voor het einde van het jaar afgerond kan worden.