Nibud: een op vijf Nederlanders achteruit in crisis

Met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers werden getroffen.

Van zelfstandigen maakt bijna de helft (46 procent) zich zorgen over het inkomen, bij jongeren deed een derde dat. Mensen in loondienst hebben minder vrees, daar maakt een op de zes zich zorgen om een terugval in inkomsten.

Een op de drie huishoudens verwacht de komende maanden moeilijk rond te kunnen komen. De premie voor de ziektekostenverzekering is dan veelal de eerste rekening die zij niet voldoen. Bijna 30 procent van de ondervraagden heeft niet genoeg spaargeld om twee maanden zonder inkomen op te kunnen vangen.

Nibud zag eerder dat mensen met betalingsproblemen lang wachten voordat ze om hulp vragen. "Wij doen daarom een dringende oproep aan verhuurders, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars, internet- en telefoonproviders, waterbedrijven, etcetera om contact te zoeken met hun klanten op het moment dat zij zien dat rekeningen niet worden betaald", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart die meent dat mensen wel willen betalen, maar dat simpelweg niet kunnen. Hij roept bedrijven dan ook op klanten met betalingsproblemen niet aan te laten modderen.