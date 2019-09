’KPN zit in ontkenningsfase rond XS4all’

Dat heeft het telecombedrijf aan de or laten weten in een antwoord aan het medezeggenschapsorgaan.

In een verklaring noemt KPN maandagochtend de bezwaren ’ongegrond’ en ’niet in het belang van KPN, XS4all, medewerkers en klanten’. De or beschuldigde het management van KPN, dat eigenaar is van XS4all en de leiding van de internetprovider van ’verwaarlozing en marginalisering’ van het bedrijf, met als dieptepunt de beslissing om de activiteiten op te doeken en onder te brengen onder het KPN-merk. KPN houdt echter vol dat het beleid er altijd op gericht is geweest ’bij te dragen aan het succes van zowel XS4all en KPN’.

Ontkenningsfase

Volgens Daan Willems, vice-voorzitter van de or, lijkt het erop ’dat KPN volledig in de ontkenning zit zonder naar de bezwaren te luisteren’, zo laat het medezeggenschapsorgaan weten in een reactie. „We verwachten dan ook ondanks het verweer een uiterst sterke positie te hebben.”

Ook laat het medezeggenschapsorgaan weten het document van KPN eerst nog goed te willen bestuderen en met KPN overleg te gaan, lijkt de or hiermee voor te sorteren op een gang naar de ondernemingskamer.

De or oordeelde vorige week ook al negatief over een adviesaanvraag rond de integratie van XS4all in KPN. Ook dat traject zou uiteindelijk voor de rechter kunnen uitkomen.

