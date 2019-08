Philips komt niet met tegenbod voor Corindus

Corindus maakt onder meer robots die ondersteuning bieden in operatiekamers bij vaatprocedures. Philips heeft een belang van bijna 13 procent in het bedrijf. Vorige week werd bekend dat medisch technologiebedrijf Siemens Healthineers, een branchegenoot van Philips, Corindus inlijft. De transactie door Healthineers wordt waarschijnlijk aan het einde van het jaar afgerond. Met de deal is circa 1,1 miljard dollar gemoeid.

